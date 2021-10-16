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رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:38 م
الرصف
الرصف
محمد كشك
تشهد رئاسة حي غرب المنصورة، أعمالا مكثفة لمتابعة خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لإعادة الشكل الحضاري لمدن المحافظة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي ذات السياق تابع رئيس حي غرب المنصورة اللواء صبرى محمد عبده ء اليوم السبت، سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بالخطة الاستثمارية وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحي مع المهندس محمد المرشدي، مدير الإدارة الهندسية، ومحمد خفاجي، مدير الطرق بحي غرب، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف.

وفي سياق متصل تم متابعة تجهيز شوارع ٣، ٤، ٧ بمنطقة خطاب لأعمال الرصف والشوارع العمودية عليهم، حيث تم قطع فرمة بالشوارع التى سبق ذكرها أستعداد لوضع طبقة السن 6 لرصف الشارع بأقرب وقت.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، إنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع
رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطط ترميم ورصف ورفع كفاءة الشوارع

الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية رصف أعمال رصف

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