رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يتعلق بالقضاء

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه، اليوم السبت، إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يتعلق بالقضاء. وجاء البيان عقب اجتماع مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بعد مقتل سبعة اشخاص في أعمال عنف في بيروت يوم الخميس.





وأضاف ميقاتي، أن "السلطة القضائية يجب أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة". وقالت قناة إل بي سي آي التلفزيونية في تغريدة يوم السبت إن مجلس القضاء الأعلى اللبناني سيجتمع مع قاضي التحقيق في الانفجار في بيروت طارق بيطار يوم الثلاثاء للاستماع إلى رأيه بشأن سير التحقيق.



