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بتكوين تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر


ارتفعت عملة بتكوين، متجاوزة 60 ألف دولار لأول مرة في ستة أشهر، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد الآمال في موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على تأسيس صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للعملة المشفرة، وهو ما سيفتح الباب على الأرجح أمام زيادة الاستثمار في العملات المشفرة.

ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على أول صندوق أمريكي للمؤشرات المتداولة لبتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة.

وقفزت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، إلى 61869.05 دولار، أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل، وجرى تداولها في أحدث التعاملات مرتفعة 6.9% عند 61346 دولارا.

وارتفعت العملة بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر، وتقترب من مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولار الذي سجلته في أبريل.

ومن المنتظر أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ببدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة لبتكوين الأسبوع القادم.

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