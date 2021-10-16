عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع في شباك واتفورد لصالح ليفربول بعد مراوغة رائعة وتسديد ة فوية من ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 4-0.









ويواجه ليفربول مضيفه واتفورد في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".









وجاء تشكيل ليفربول أمام واتفورد جاء كالتالي :-





في حراسة المرمى : كيلير





في خط الدفاع : أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون





في خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا





في خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينيو.