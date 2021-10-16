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عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)
السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:44 م
مصطفى صابر
تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع في شباك واتفورد لصالح ليفربول بعد مراوغة رائعة وتسديدة فوية من ليمنح فريقه التقدم بنتيجة 4-0.
ويواجه ليفربول مضيفه واتفورد في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وجاء تشكيل ليفربول أمام واتفورد جاء كالتالي :-
في حراسة المرمى : كيلير
في خط الدفاع : أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون
في خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا
في خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينيو.