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ثراء جبيل تشعل مواقع التواصل عقب إطلالتها المثيرة في مهرجان الجونة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:48 م
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل ، أثار مهرجان الجونة مع انطلاق دورته الخامسة جدلا كبيرا كما هو حال الدورات السابقة، منذ الحريق الذي شب بمسرح قرب المهرجان، وصولا إلى ظهور الفنانين على "الريد كاربيت".

ثراء جبيل

وأثارت الفنانة الشابة ثراء جبيل الجدل عقب ظهورها في ثاني أيام مهرجان الجونة، على السجادة الحمراء، حيث أطلت على جمهورها بطلالة جريئة، مرتيدة فستان أظهر الكثير من مفاتنها.

إطلالة ثراء جبيل

وأطلت ثراء جبيل على جمهورها بإطلالة أنيقة ومثيرة يوم أمس الجمعة، مرتدية فستانا أزرق اللون، قصير يظهر "بطنها" بشكل كامل، لتثير جدلا كبيرا وتعتبر واحدة من أكثر الإطلالات اللافتة للنظر خلال تلك الدورة.

ثراء جبيل في ظهور لافت

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة النجمة ثراء جبيل بالأجرأ حيث ظهرت مفاتنها وبدت كنجوم بوليود، حيث يشبه فستانها التصميم الهندي.

وترصد بوابة الفجر أبرز المعلومات عن ثراء جبيل في السطور التالية:

ميلاد ونشأة ثراء جبيل

ولدت ثراء جبيل في 5 يناير 1991، وتخرجت من المعهد العالي للسينما، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال السيناريو.

أولى أعمال ثراء جبيل

شاركت ثراء جبيل في العديد من الأفلام الروائية القصيرة، إلى جانب عدد من مشروعات تخرج طلبة المعهد العالي للسينما، ثم كانت انطلاقتها في 2013 عندما شاركت في 3 مسلسلات دفعة واحدة "ذات، و"نكدب لو قلنا ما بنحبش"، وآدم وجميلة".

الجمهور يعرف ثراء جبيل

عرف الجمهور ثراء جبيل من خلال دورها في مسلسل "ذات"للنجمة نيللي كريم والفنان باسم سمرة، حيث قدمت دور (ابتهال) ابنة (ذات)، وفي 2014 قدمت "سجن النسا" و"صديق العمر".

تألق ثراء جبيل

تألقت ثراء جبيل في العديد من الأدوار لعل أبرزها  دور "دليلة" في مسلسل "سجن النسا" للنجمة نيللي كريم، قم شاركت في موسم رمضان 2015 بـ3 مسلسلات "طريقي، وحواري بوخاريست، والكابوس".

ياب ثراء جبيل قبل انطلاقتها الكبرى

غابت ثراء جبيل عن الظهور في 2016 لتعود في موسم 2017 بدور (دلال) في مسلسل "كفر دلهاب" للنجم يوسف الشريف، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وقدمت دور "كارما" في مسلسل "الرحلة" الذي عرض في رمضان 2018.

ثراء جبيل والسينما

وانطلقت ثراء جبيل في عالم التلفزيون ولاسيما عام 2019 الذي شهد انلاقتها الحقيقية، حيث قدمت "لآخر نفس" و"شقة فيصل" إلى جانب الظهرو في فيلم "أمان زيادة" وبعض الأعمال الدرامية الأخرى.

آخر أعمال ثراء جبيل

يُذكر أن آخر أعمل ثراء جبيل هو "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى، والذي عرض في رمضان 2020، كما تنظر عرض مسلسها الجديد"ورق التوت" والذي تشارك في بطولته مع الفنان شريف سلامة.

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