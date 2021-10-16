Advertisements

زي محلات برا .. طريقة عمل بانيه الجمبري في المنزل

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:48 م
بانيه الجمبري - صورة أرشيفية
بانيه الجمبري - صورة أرشيفية
يقدم موقع "لافام" أفضل وأشهى وصفات الاكلات، ونقدم لكم في السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لعمل وصفة بانيه الجمبري اللذيذة في المنزل وزي محلات برا.

مقادير بانيه الجمبري

- 600 جرامًا من الجمبري 
- 3 حبات بيض
- بقسماط : 2 كوب
- الماء : نصف كوب
- دقيق : نصف كوب
- فلفل أسود : رشّة "مطحون"
- ملح : رشّة
- ثوم بودرة : رشّة
- الزيت : حسب الحاجة

طريقة عمل بانيه الجمبري

- في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.

- أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.

- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.

- اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.

- غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.

- حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

- وزّعي الجمبري في طبق ثم قدميه ساخناً على سفرتك.

الكلمات المفتاحية

مقادير بانيه الجمبري مطبخ طريقة عمل بانيه الجمبري طريقة تحضير بانيه الجمبري بانيه الجمبري اكلات

أخبار تهمك

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يرفض عرضاً مغرياً لتدريب نيوكاسل

منذ 43 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. السيسي: أحلم بتنفيذ 3 مليون وحدة سكنية جديدة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

منذ ساعتين و 45 دقيقة

السيسي: "أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي وبيستخدمها حد تاني" (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يرحب بالتجديد للقلعة البيضاء

منذ 41 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تشيكن فينجرز مع الجبن.. جربي طريقة التحضير

طريقة عمل السمك البانيه اللذيذ

طريقة تحضير جمبري بانيه

طريقة تحضير جمبري بانيه

طريقة تحضير بانيه الجمبري

اعرف طريقة تحضير بانيه الجمبري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:44 م

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

01:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

12:26 م

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

11:30 ص

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements