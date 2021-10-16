زي محلات برا .. طريقة عمل بانيه الجمبري في المنزل

يقدم موقع "لافام" أفضل وأشهى وصفات الاكلات، ونقدم لكم في السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لعمل وصفة بانيه الجمبري اللذيذة في المنزل وزي محلات برا.





مقادير بانيه الجمبري





- 600 جرامًا من الجمبري

- 3 حبات بيض

- بقسماط : 2 كوب

- الماء : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

- فلفل أسود : رشّة "مطحون"

- ملح : رشّة

- ثوم بودرة : رشّة

- الزيت : حسب الحاجة





طريقة عمل بانيه الجمبري





- في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.





- أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.





- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.





- اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.





- غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.





- حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.



