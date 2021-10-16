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زي محلات برا .. طريقة عمل بانيه الجمبري في المنزل
السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:48 م
يقدم موقع "لافام" أفضل وأشهى وصفات الاكلات، ونقدم لكم في السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لعمل وصفة بانيه الجمبري اللذيذة في المنزل وزي محلات برا.
مقادير بانيه الجمبري
- 600 جرامًا من الجمبري
- 3 حبات بيض
- بقسماط : 2 كوب
- الماء : نصف كوب
- دقيق : نصف كوب
- فلفل أسود : رشّة "مطحون"
- ملح : رشّة
- ثوم بودرة : رشّة
- الزيت : حسب الحاجة
طريقة عمل بانيه الجمبري
- في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.
- أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.
- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.
- اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.
- غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.
- حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
- وزّعي الجمبري في طبق ثم قدميه ساخناً على سفرتك.