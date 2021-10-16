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 تفريغ 3900 طن رخام وتداول 20 سفينه بموانئ بورسعيد

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:54 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  TALI التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 94 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3900 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

الكلمات المفتاحية

هيئة قناة السويس تفريغ 3900 طن رخام تداول 20 سفينه بموانئ بورسعيد

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