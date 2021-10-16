قتلى وجرحى جراء زلزلال في جزيرة بالي

أفادت وسائل إعلام محلية، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرون جراء الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة في جزيرة بالي الإندونيسية.

ووقع زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة في "الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي" على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي (USGS).

وكان رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث في إقليم بالي، قال إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة بانجلي، وآخر في كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا في الجزيرة.