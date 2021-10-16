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"ارقصوا وورونا فلتت منكم إزاي " ...دينا الشربيني تتحدى جمهورها في الجونة
السبت 16/أكتوبر/2021 - 03:46 م
نادين نجدي
نشرت النجمة دينا الشربيني، فيديو كليب أغنيتها الجديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كانت الصورة برفقة الفنان حسن أبو الروس في الفيديو،و علقت دينا على الاغنية قائلة:" فلتت مننا في الجونة..يالا ارقصوا معانا وورونا فلتت منكم ازاي ".
الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق
كانت الصورة برفقة الفنان حسن أبو الروس في الفيديو،و علقت دينا على الاغنية قائلة:" فلتت مننا في الجونة..يالا ارقصوا معانا وورونا فلتت منكم ازاي ".
الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق