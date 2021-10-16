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التحالف العربي يدمر 11 آلية عسكرية ويقتل مئات الحوثيين بالعبدية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 03:47 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 160 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

                          

ونفذ التحالف العربي 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي بالعبدية وسط اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشدد التحالف على أنه ستيخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

                          

 كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

 

الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين التحالف العربي 11 آلية عسكرية

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