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غدًا.. انطلاق مؤتمر "الجامعة المنتجة في العصر الرقمي" بكلية "تربية الأزهر"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 03:54 م
المحرصاوي
المحرصاوي
محمود الجلاد


تنطلق غدًا الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي السابع "الجامعة المنتجة في العصر الرقمي: تجارب ورؤى إبداعية" والذي تنظمه كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر بحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

وصرح الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، أن المؤتمر يعقد برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ويهدف إلى البحث عن صيغ جديدة للتعليم والتعلم في ظل تسونامي التحول الرقمي الذي يجتاح العالم، مضيفا أن من أهم أهدافه توطين رؤى تربوية جديدة تعزز الوظائف والأدوار الجديدة لمؤسسات التعليم العالي المنتجة لقيادة سوق العمل المتغير بوتيرةٍ متسارعةٍ.
وأضاف الدكتور عطية السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يأتي تلبيةً لحتمية نشر ثقافة الجامعة المنتجة ودورها في تعزيز الاتجاهات المجتمعية نحوها، ومشاركة خبرات وتجارب وقصص نجاح بعض مؤسسات التعليم العالي ذات السبق في التحول نحو الجامعة المنتجة إقليميا وعالميًا، وستشرف الجلسة الافتتاحية بحضور قيادات الأزهر، في حين تتم بقية الجلسات العلمية عبر الانترنت من خلال البث المباشر عبر منصة zoom والتي يتم نقلها مباشرة عبر صفحة الكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح الدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أن من الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها: تعزيز فرص الشراكة بين الجامعة المنتجة ومؤسسات المجتمع الإنتاجية فضلا عن استثمار الأصول الاستراتيجية بما يحقق الاستدامة للجامعة المنتجة.
وأشار الدكتور محمد العجمي وكيل الكلية الأسبق للدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر إلى أن المؤتمر ينعقد على مدار يومين اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢١م متضمنًا ١٧ جلسة علمية بإجمالي ٥١ ورقة بحثية تغطي محاور المؤتمر الستة.
وسوف يشارك في الجلسات العلمية عدد من الباحثين من الجامعات المصرية وبعض الدول العربية الشقيقة.

الكلمات المفتاحية

جامعة الأزهر الجامعة الرقمية الأزهر

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