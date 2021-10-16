Advertisements

"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 03:55 م
أم حنين - بائعة الفسيخ
أم حنين - بائعة الفسيخ
فيروز حسني
مهنة توارثتها عن أجدادها، ولم تكتفي فقط بتعملها بل وعملت فيها بعد عدة سنوات من عملها في مجال والدها في محافظة كفر الشيخ، ولم تكتفي بذلك بل أجبرتها ظروف المعيشة على الإنتقال لمحافظة الإسكندرية، من أجل إكمال مسيرتها في العمل "بمهنة الفسيخ".

وفي محل صغير بمنطقة سيدي بشر بشارع خالد بن الوليد، تقف 'أماني' المعروفة بـ"أم حنين"، على طاولتها مع أبنائها الثلاثة، ممسكة الفسيخ وتقوم بتقطيعه وتخليته وتنظيفه، ثم وضعه في أطباق مع بعض السلطات بشكل جمالي يشتهيه المارة.

وتقول "أماني" المشهورة بـ 'أم حنين' بائعة فسيخ ''للفجر": أعمل منذ صغري مع والدي في مهنة الفسيخ وكان ذلك في محافظة كفر الشيخ 'بمركز دسوق'، وانتقلت لمحافظة الإسكندرية للعمل وتزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال.

وتابعت انفصلت عن زوجي ولكننا كنا نفكر معًا في فتح محل الفسيخ الخاص بوالدي، قبل الانفصال ولكني أكملت الطريق من أجل أبنائي، وفتحت المحل ونزلت للعمل فيه وساعدني أولادي فيه، وهم "جنى وأحمد وحنين"، وكان انتقالي إلى محافظة الإسكندرية منذ ثلاثة سنوات، قبل انفصالي عن زوجي، وانا اتحدى الظروف لتحسين مستوى المعيشة ومن أجل أبنائي.

وأضافت توارثت مهنة الفسيخ عن والدي وأجدادي، وكان عمري وقتها ٥ سنوات، وكنت أقف معهم في المحل وتعلمت كيف اقوم بخلي الفسيخ والرنجة، وكيفية تقطيعهم، وعمل الأطباق والساندوتشات، وكان ذلك في كفر الشيخ وعندما جئت إلى الإسكندرية، أردت أن أكمل المسيرة بعد أن عملت في عدة أماكن ولكن كنت أريد أن يكون لي عملي الخاص.

وأشارت أماني 'للفجر' كل من حولي شجعوني على العمل وافتتاح المحل مضيفة: «كل الناس شجعتني وأسرتي لأنهم عارفين أن أنا بصد في أي حاجة، وقدموا لي الدعم، وهي ليست أول شغلانه أعمل فيها أنا اشتغلت في التطريز بس الأصل بتاعي فسخانية زي اهلي».

وأضافت ساعدني في المحل أبنائي الثلاثة، ويتعلمون صنعة الفسيخ كما تعلمتها منذ صغري، وانا اعتبر أم وأب لهم، ودائمًا يدعموني ويفتخرون بي.

وتابعت "أم حنين" واجهت العديد من المصاعب خلال عملي في مهنة الفسيخ، فكان الجميع يحدقون بي ويقولون كيف لسيدة أن تعمل في الشارع وتقف في محل، وتعرضت للعديد من المضايقات، لأن لا أحد فيهم يحب "الستات الجدعة"، التي يمكنها أن تعمل لتحضر المال، ويقومون بمحاربتها، ومنذ أن فتحت المحل منذ عام والجميع في الشارع يضايقني، ولم يقف بجواري سوى اقربائي، والزبائن، وبعض من أصحاب محلات الأسماك، وساعدوني كثيرا

وأضافت أن "الشغل مش عيب" أو غلط طالما أنه من مال حلال وباجتهاد وإحترام.. ونبيع شيء يحبه الناس ليس فقط في شم النسيم ولكن طوال العام".

"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)
"ملكة الفسيخ".. قصة كفاح سيدة مع سندوتشات الأسماك المملحة في الإسكندرية (فيديو)

الكلمات المفتاحية

ملكة الفسيخ بائعة الفسيخ ام حنين اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ ساعة و 7 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ يوم

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ يوم

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي (هدف صلاح)

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الأرزاق على الله".. صانع شباك الصيد: المهنة مازلت تورث ويعمل بها الشباب

طالبة جامعية تعمل جزارة: "بساعد والدي ومش بتفرق معايا التعليقات السلبية" (فيديو)

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

مخلل المنوفيةأهم سلعة على مائدة شهر رمضان .. والمية الحامية سر الصنعه"

سيدة الميكروباص بالإسكندرية لـ"الفجر": فوجئت بنزول المحافظ للقائي

"تهاني".. قصة كفاح سيدة قهرت المستحيل بتربية 3 أطفال من بيع النعناع (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

03:17 م

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

03:41 م

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

03:30 م

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements