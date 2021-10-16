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تريند على يوتيوب.. "مش قادر أنسى" لحماقي تقترب من ٥ مليون مشاهدة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 03:56 م
محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت


حقق النجم محمد حماقي،  نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كما تصدر مؤشرات البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد طرح الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

. وتصدرت أغنية "مش قادر أنسى" موقع الڤيديوهات"يوتيوب" ووصلت للمركز الثاني بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بقسم"الموسيقى" كما تقترب نسب مُشاهداتها من ٥ مليون.

جدير بالذكر أن أغنية"مش قادر أنسى" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع وميكس تميم.

الكلمات المفتاحية

مش قادر أنسى محمد حماقي

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