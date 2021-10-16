إصابة شخص بإطلاق نار خلال مواجهات بالعاصمة السودانية الخرطوم

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بإصابة شخص بإطلاق نار خلال مواجهات شهدتها احتجاجات بمنطقة شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.