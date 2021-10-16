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زيادة إنتاج القمح بنسبة 6.2% عام 2019 / 2020

السبت 16/أكتوبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945، ومقرها روما إيطاليا ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الغذاء الآمن من أجل غد صحى".
 
ويهدف اليوم العالمى للغذاء الى الوصول لسلامة الأغذية واستلهام روح العمل من أجل المساعدة في الوقاية من المخاطر الناتجة عن الأغذية غير الصحية والكشف عنها وادارتها والمساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان.
 
من أهم المؤشرات لجمهورية مصر العربية بلغ إنتاج الحبـوب 21.9 ملـيون طـن عام 2019/ 2020 مقـابل 21.8 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول القمح.
 
وبلـغ إنتاج القــمح 9.1 ملـيون طــن عــام 2019/2020 مقـابـل 8,6 مليـون طـن  عام 2018/2019 بنسـبة زيادة  قدرها  6.2 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 1209/2020 بنسبة 5.8% بالإضافة الى زيادة انتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.
 
وبلـغ إنتــاج الأرز 4.4 مليون طـن عـام 2019/2020 مقــابل 4.8 ملـيون طن عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قـدرهـا 7.6 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعة بالأرز خلال هذا العام، وبلغ إنتـاج الخضــر 20.9 مليون طـن عـام 2019/ 2020  مقـــابل 20.5 مليـون طـن عــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 2.0٪، وبلغ إنتاج الفاكهة 11.6 مليون طـن عــام 2019/2020  مقابل 11٫7 مليون طـن عــام 2018/2019 بنسبة انخفـاض قدرها 0.9٪.
 
وعالميا بلــغ إنتــاج الحبـوب 2٫7 مليار طـن عـام 2019/2020 مقــابـل 2٫6 مليـار طن عـام 2017/2018 بنسبة زيــادة قدرها 3.8 ٪، وبلــغ إنتـاج القمــح 761٫7 مليون طن عـام 2019/2020 مقابــل 732٫4 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 4.0 ٪.
 
وبـلـغ إنتــاج الأرز 500.8 مليون طن عـــام 2019/2020 مقابــــل 506٫3 مليـون طــن عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.1 ٪ .

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انتاج القمح القمح الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

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