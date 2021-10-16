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الزمالك يعبر عقبة توسكر الكيني بأقدام بن شرقي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:00 م
الزمالك
الزمالك
محمد أيمن
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحيق الفوز على فريق نادي توسكر الكيني بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء في المواجهة الت يجمعت بينهما لحسبا مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ضد توسكر الكيني

وكانت فعاليات الشوط الأول بين الفريقين قد إنتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث حاول كلًا منهما تسجيل هدف التقدم دون أي نتيجة.

قبل أن ينجح الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والخمسين من كرة قوية أعلى المرمى.

ومن المُنتظر أن تقام مواجهة العودة بين الفريقين الأسبوع القادم على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية ويكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة للعبور لدور المجموعات.

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موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

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