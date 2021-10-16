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برلماني: الدولة تنفذ خطة طموحة للقضاء على المناطق غير الآمنة في مصر

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:08 م
النائب سامي فتحي سوس
النائب سامي فتحي سوس
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى وتأتي في إطار المشروعات التي يتم تخصيصها كسكن بديل.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلي أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة والأكثرة احتياجا من خلال إنشاء مساكن بديلة تليق بهم وبحياتهم المستقبلية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن الدولة قامت بتنفيذ خطة طموحة للقضاء على المناطق غير الآمنة في مصر، مضيفا أنه تم تجهيز وحدات سكنية لإعادة تسكين جميع سكان تلك المناطق بمواقع بديلة أو العودة للسكن بنفس المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلي أنها مزودة بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة سواء من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.

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مشروعات إسكان بديل النائب سامي فتحي سوس السكن البديل الرئيس السيسي الاسكان البديل

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