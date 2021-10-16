Advertisements

أول تعليق من صلاح بعد هدفه في مرمى واتفورد بالدوري الأنجليزي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:00 م
صلاح
صلاح
علي نبوي
عبر المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على مضيفه واتفورد بنتيجة 5-0 في المباراة التي جرت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

صلاح قال بعد نهاية المباراة :"بدأنا اليوم بشكل أفضل من الطريقة التي بدأنا بها ضد مانشستر سيتي، كان علينا البدء بشكل جيد جدًا وهذا ما فعلناه".

وأضاف :"أحاول تقديم وبذل كل ما لدي للفريق، أنا واثق من قدرتي على مساعدة الفريق وتحقيق النقاط وهذا الأهم".

وزاد :"من المهم لنادي بمكانة ليفربول أن ينافس على كل شيء".

وهل هدف اليوم أفضل أم الذي سجله في مانشستر سيتي أجاب :" لا أعرف أي هدف هو الأفضل، كل مرة أكون فيها داخل الصندوق أحاول التمرير أو التسجيل".

وواصل :"الأهم أننا سجلنا اهدافًا جيدة وآمل أن نستمر هكذا".

وأشار :" "فيرمينو سجل 3 أهداف اليوم، أقدم تهاني له! كل الأهداف كانت مهمة"، كما أن ساديو ماني سجل هدفًا جميلًا".

واختتم :"لا اهتم بالأهداف وطريقة التسجيل بل مساعدة الفريق على تحقيق الفوز".

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح ساديون ماني

أخبار تهمك

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ يوم

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ حوالي 6 ساعات

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي (هدف صلاح)

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعة و 20 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

03:17 م

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

03:41 م

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

03:30 م

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements