أول تعليق من صلاح بعد هدفه في مرمى واتفورد بالدوري الأنجليزي

عبر المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على مضيفه واتفورد بنتيجة 5-0 في المباراة التي جرت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





صلاح قال بعد نهاية المباراة :"بدأنا اليوم بشكل أفضل من الطريقة التي بدأنا بها ضد مانشستر سيتي، كان علينا البدء بشكل جيد جدًا وهذا ما فعلناه".





وأضاف :"أحاول تقديم وبذل كل ما لدي للفريق، أنا واثق من قدرتي على مساعدة الفريق وتحقيق النقاط وهذا الأهم".





وزاد :"من المهم لنادي بمكانة ليفربول أن ينافس على كل شيء".





وهل هدف اليوم أفضل أم الذي سجله في مانشستر سيتي أجاب :" لا أعرف أي هدف هو الأفضل، كل مرة أكون فيها داخل الصندوق أحاول التمرير أو التسجيل".





وواصل :"الأهم أننا سجلنا اهدافًا جيدة وآمل أن نستمر هكذا".





وأشار :" "فيرمينو سجل 3 أهداف اليوم، أقدم تهاني له! كل الأهداف كانت مهمة"، كما أن ساديو ماني سجل هدفًا جميلًا".





واختتم :"لا اهتم بالأهداف وطريقة التسجيل بل مساعدة الفريق على تحقيق الفوز".