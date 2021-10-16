بشرى سارة لجماهير ميلان.. تعرف عليها

قال مدرب ميلان ستيفانو بيولي، إنه سيقرر في وقت متأخر ما إذا كان سيضم زلاتان إبراهيموفيتش للتشكيلة التي ستواجه هيلاس فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غداً السبت، في ظل إمكانية عودته للمباريات بعد تعافيه من الإصابة.





وخاض إبراهيموفيتش، الذي أتم عامه 40 في وقت سابق الشهر الحالي، 30 دقيقة فقط مع النادي هذا الموسم بسبب إصابتين في الركبة ووتر العرقوب، لكن المهاجم السويدي عاد للتدريبات.





وقال بيولي للصحافيين: "إنه يتحسن ويتدرب معنا منذ الأمس، أعتقد أن التدريب المقرر صباح الغد سيكون مهماً للغاية، بعدها سنقرر ما إذا كان يمكن ضمه للتشكيلة أم لا، حالته تتحسن".





وأضاف بيولي أن المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو سيكون متاحاً بعد غيابه عن الفريق أمام أتالانتا قبل فترة التوقف الدولية، بينما سيبدأ الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي مايك ماينان في معصمه.





وقال بيولي: "استغل (جيرو) فترة التوقف جيداً، إنه بالتأكيد أفضل وسيكون متاحاً غداً، وسيبدأ (تاتاروشانو) مباراة الغد، إنه محترف رائع وحارس ممتاز ومتاح ويحظى بالتقدير من الجميع، إنه جاهز لاستغلال الفرصة".





ويلتقي ميلان صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري ويتأخراً بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر مع فيرونا الذي قلب موسمه رأساً على عقب بعد ثلاث هزائم في أول ثلاث مباريات، ليتقدم للمركز 12 في الدوري.





وقال بيولي: "سنواجه فريقاً يقدم أداء جيداً ويتمتع بحالة بدنية وذهنية جيدة، يجب أن نستغل أخطائهم جيداً".