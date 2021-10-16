بـ"الروب".. رانيا يوسف تشوق الجمهور لإطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة



ونشرت رانيا يوسف فيديو لها من تجهيزاتها لليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يذكر أنه كان قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.



شوقت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، عبر منصات التواصل الاجتماعي لإطلالتها في ثالث أيام مهرجان الجونة، وذلك عبر خاصية الأستوري على "إنستجرام".