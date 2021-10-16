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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:11 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
محمد ممدوح
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة حاويات وبضائع عامة ضمن عمليات التداول، فيما غادر عدد 2 قطار محملين بـ 2505 طن من القمح متجهين إلى صوامع شبرا.
 
رصد صوامع الحبوب والغلال

وكشفت هيئة ميناء دمياط، في بيان لها اليوم السبت، عن ارتفاع رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء ليصل إلى مليون و339 ألفا و60 طنا، مقارنة بأمس الأول والذي بلغ إلى مليون و330 ألفا و310 طنا، فيما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 143084 طنا، ما يعني تراجعا إذا ما قورن بتقرير الهيئة أمس الأول والذي بلغت فيه ارصدت مخازن القطاع الخاص من القمح 143870 طنا.

حركة الصادر والوارد من البضائع العامة

وأضافت الهيئة، في تقريرها، أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3007 شاحنة، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34060 طنا، تضمنت 236 طن رمل، و1252 طن فلوسبار، و7000 طن ملح، و3450 طن مولاس، و8300 طن يوريا، و7400 طن فوسفات، و5282 طن داي امونيوم، و1140 طن نترات أمونيوم، لتشهدت بذلك حركة الصادر من تلك البضائع تراجع عن التقرير يوم الجمعة الذي وصلت فيه إلى 37543 طنا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52154 طن تضمنت "10584 طن قمح، و6700 طن سكر، 1380 طن ابلاكاش، 1650 طن بسلة، 11300 طن خردة، 3664 طن فول، و13000 طن سلاج، و3876 طن صاج"، لتشهد تراجع مقارنة بأمس الأول، الذي بلغت فيه حركة الوارد من تلك البضائع 56978 طنا.

حركة الصادر والوارد من الحاويات

وذكر البيان أن حركة الصادر من الحاويات وصلت إلى 546 حاوية مكافئة، حوت خضراوات (بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ليمون وبصل وأعشاب)، وفاكهة (رمان)، فيما بلغ عدد الحاويات الوارد 861 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة.

وأشارت هيئة ميناء دمياط أن صادرات تلك الحاويات كانت لكل من الأمارات وسلوفينيا وهولندا وسريلانكا وبريطانيا وايطاليا وبنجلاديش.

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