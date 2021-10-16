تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة السعودي

يبحث عشاق كرة القدم العربية عن تردد قناة SSC7 HD الناقلة لمباراة الوحدة الإماراتي ضد النصر السعودي والتي تقام اليوم لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





مباراة النصر ضد الوحدة





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة SSC7 HD والتي يمكن الحصول على ترددها عبر الأرقام التالية :-



