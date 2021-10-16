Advertisements

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة السعودي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:00 م
النصر
النصر
محمد أيمن
يبحث عشاق كرة القدم العربية عن تردد قناة SSC7 HD الناقلة لمباراة الوحدة الإماراتي ضد النصر السعودي والتي تقام اليوم لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة النصر ضد الوحدة 

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة SSC7 HD والتي يمكن الحصول على ترددها عبر الأرقام التالية :-


القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Nile Sat 30.5 شرقا12418أفقي275003/4مفتوح

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال آسيا الوحدة الإماراتي النصر

أخبار تهمك

كومان يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ 10 دقائق

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي (هدف صلاح)

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ 11 دقائق

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ يوم

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا

منذ 12 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعة و 24 دقيقة

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

منذ ساعة

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد قناة Arena Sport 1 HD Serbia الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

تردد قناة Nova Sport 2 CZECH الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان اليوم

تردد قناة Match Football 1 الناقلة لمباراة إيطاليا ضد بلغاريا في تصفيات كأس العالم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

تردد قناة Arena Sport 3 HD Serbia الناقلة لمباراة تشيلسي وسان بطرسبرغ في دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

03:17 م

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

03:41 م

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

03:30 م

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements