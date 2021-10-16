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عاجل - تشكيل النصر السعودي لمواجهة الوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:13 م
النصر
النصر
أمل الحلفاوي
أعلن بيدرو ايمانويل، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة الإماراتي، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل النصر السعودي كلا من:

 وليد عبدالله، محمد قاسم، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، اندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف، عبدالرزاق حمدالله

بينما جاء تشكيل الوحدة الإماراتي كالتالي:

محمد الشامسي، محمد صالح المنهالي، محمود خميس، إسماعيل مطر، جواو بيدرو، لي ميونج جوو، خوسيه انخل توريه، أحمد راشد، فارس جمعة، عبدالله حمد، عمر خربين

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال آسيا الوحـدة النصر

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