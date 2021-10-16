مستند - حكم نهائي وراء استبعاد حمدي من الفروسية

انحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين رئيس المجلس الحالي المهندس هشام حطب و الدكتور محمد عبد العزيز ، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته ..





جاء في قرار الاستبعاد ، فقدان المرشح السابق لشرط حسن السمعة وهو من أهم شروط ومتطلبات الترشح وفقا للقانون ، وذلك بسبب حكم مستأنف نهائي صادر بشأنه ويتعلق بالتهرب الجمركي .. وفند قرار الاستبعاد وقوع المرشح السابق داخل دائرة انتفاء الشرط ، وبالتالي عدم تمتعه بصلاحيات وشروط ومتطلبات الترشح لشغل المنصب أو غيره من المناصب الرياضية المختلفة .. كما ترك القرار المهلة المناسبة والمكفولة من القانون للمتضرر ، للطعن ومواجهة ما جاء في قرار الاستبعاد ، الا أنه لم يأت بجديد يذكر في هذا الشأن .



