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مستند - حكم نهائي وراء استبعاد حمدي من الفروسية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
انحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين رئيس المجلس الحالي المهندس هشام حطب و   الدكتور محمد عبد العزيز  ، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته .. 

جاء في قرار الاستبعاد ، فقدان المرشح السابق لشرط حسن السمعة وهو من أهم شروط ومتطلبات الترشح وفقا للقانون ، وذلك بسبب حكم مستأنف نهائي صادر بشأنه ويتعلق بالتهرب الجمركي .. وفند قرار الاستبعاد وقوع المرشح السابق داخل دائرة انتفاء الشرط ، وبالتالي عدم تمتعه بصلاحيات وشروط ومتطلبات الترشح لشغل المنصب أو غيره من المناصب الرياضية المختلفة .. كما ترك القرار المهلة المناسبة والمكفولة من القانون للمتضرر ، للطعن ومواجهة ما جاء في قرار الاستبعاد ، الا أنه لم يأت بجديد يذكر في هذا الشأن .

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