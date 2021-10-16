برلمانية: ملف الإسكان شهد طفرة كبيرة في عهد السيسي

أشادت النائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر.



وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، لتوفير حياة آدمية تليق بالمواطنين، موضحة أن ذلك غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر وهو يسابق الزمن لتوفير احتياحات المصريين، وتوفير مسكن آمن لهم بعد تعرضهم للتهميش خلال العهود السابقة.



وتابعت النائبة إحسان شوقي: ملف الإسكان شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، والدليل على ذلك الافتتاحات العظيمة التي تتم يوما بعد يوم في جميع أنحاء الجمهورية.



وأكملت النائبة: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء الإنسان المصري، وما يحدث في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي إعجاز سطره التاريخ.