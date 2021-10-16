Advertisements

دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:33 م
فلتت مني
فلتت مني
تصدرت أغنية "فلتت مني " للنجمة دينا الشربيني وحسن أبو الروس، محرك البحث "جوجل" عقب طرحها مساء أمس الجمعة، حيث تقترب الأغنية من كسر حاجز ال 200 ألاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ومن جانبه نشرت النجمة دينا الشربيني، مقطع فيديو من الأغنية، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "الشربيني" على الفيديو قائلة:."فلتت مننا في الجونة" ولاقى الفيديو إعجاب المتابعون وإنهالوا بالتعليقات المهنئة لها على الأغنية ولكن كان من بين التعليقات من انتقد إطلالة حسن أبو الروس بالفيديو كليب بسبب إراتداءه عباءة تملؤها الألوان حيث زعم البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنه يرتدي عباءة نسائية ومنهم من ردد بأنه فستان.

وحرصت دينا الشربيني على الظهور خلال الكليب بالظهور بالزي البدوي وبإطلالة أنثوية مميزة أنيقة ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط يبرز ملامحها وشعر طويل باللون البني منسدل بين كتفيها مع وصلة رقص خلال أحداث الكليب.

وأغنية "فلتت مني " تم تصويرها بمدينة الجونة، ومن كلمات حسن أبو الروس وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، ومن إخراج علي أبو طالب.
دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"
دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"
دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"
دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"
دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"
دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"

الكلمات المفتاحية

فلتت مني دينا الشربينى ، حسن أبو الروس، أغنيةفلتت مني، مهرجان الجونة جونة

أخبار تهمك

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ 11 دقائق

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ يوم

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

منذ ثلث ساعة

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

منذ ساعة

فوز مركز شباب تلا وأشمون وفاقوس وكفر صقر في القسم الثالث

منذ ساعة و نصف

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

باكتساح واتفورد.. ليفربول يحصد أرقام بالجملة يُحلق بها في سماء البريميرليج

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيديو عفوي يجمع بين دينا الشربيني وحسن أبو الرووس

تسريبات من أغنية حسن أبو الروس ودينا الشربيني لمهرجان الجونة

تعرف على تفاصيل أغاني افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

دينا الشربيني تقتحم عالم الغناء بـ "فلتت مني" مع حسن أبو الروس

دينا الشربيني تطرح الإعلان الترويجي لأغنيتها "فلتت مني" مع حسن أبو الروس

برفقة حسن أبو الرووس..دينا الشربيني تروج لأغنيتها الجديدة "فلتت مني "

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

05:12 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

05:51 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements