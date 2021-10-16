دينا الشربيني وحسن أبو الروس يتصدران التريند بأغنية "فلتت مني"

تصدرت أغنية "فلتت مني " للنجمة دينا الشربيني وحسن أبو الروس، محرك البحث "جوجل" عقب طرحها مساء أمس الجمعة، حيث تقترب الأغنية من كسر حاجز ال 200 ألاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



ومن جانبه نشرت النجمة دينا الشربيني، مقطع فيديو من الأغنية، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "الشربيني" على الفيديو قائلة:."فلتت مننا في الجونة" ولاقى الفيديو إعجاب المتابعون وإنهالوا بالتعليقات المهنئة لها على الأغنية ولكن كان من بين التعليقات من انتقد إطلالة حسن أبو الروس بالفيديو كليب بسبب إراتداءه عباءة تملؤها الألوان حيث زعم البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنه يرتدي عباءة نسائية ومنهم من ردد بأنه فستان.



وحرصت دينا الشربيني على الظهور خلال الكليب بالظهور بالزي البدوي وبإطلالة أنثوية مميزة أنيقة ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط يبرز ملامحها وشعر طويل باللون البني منسدل بين كتفيها مع وصلة رقص خلال أحداث الكليب.



وأغنية "فلتت مني " تم تصويرها بمدينة الجونة، ومن كلمات حسن أبو الروس وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، ومن إخراج علي أبو طالب.