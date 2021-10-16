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كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:29 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سعادته الكبيرة بفوز فريقه العريض على مضيفه واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا
كلوب قال بعد المباراة :"كان من الصعب جدًا اللعب برتم كهذا بعد التوقف الدولي، كان ادائًا مذهلاً ومهيمنًا".

وأضاف :"نحن تدربنا قليلًا وقدمنا مستوى مميز أمام واتفورد الذي عرف أسلوبنا لكننا لم ندع له أي فرصة وسيطرنا على المباراة".

وتابع :"واتفورد بدأ باللعب بعدما سجلنا 4 أهداف، كل الأهداف اليوم كانت رائعة واعجبتني وكانت مهمة".

وانتقل للتغني بالمصري محمد صلاح قائلًا :"صلاح بالقمة الآن، إنه لاعب كبير جدًا".

وزاد :"لن اتحدث عن ميسي ورونالدو وماقدماه بكرة القدم، بالوقت الراهن لا يوجد أحد أفضل من محمد صلاح وهذا واضح وهو أفضل لاعب في العالم حاليًا".

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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