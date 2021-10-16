أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سعادته الكبيرة بفوز فريقه العريض على مضيفه واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





كلوب: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا

كلوب قال بعد المباراة :"كان من الصعب جدًا اللعب برتم كهذا بعد التوقف الدولي، كان ادائًا مذهلاً ومهيمنًا".





وأضاف :"نحن تدربنا قليلًا وقدمنا مستوى مميز أمام واتفورد الذي عرف أسلوبنا لكننا لم ندع له أي فرصة وسيطرنا على المباراة".





وتابع :"واتفورد بدأ باللعب بعدما سجلنا 4 أهداف، كل الأهداف اليوم كانت رائعة واعجبتني وكانت مهمة".





وانتقل للتغني بالمصري محمد صلاح قائلًا :"صلاح بالقمة الآن، إنه لاعب كبير جدًا".





وزاد :"لن اتحدث عن ميسي ورونالدو وماقدماه بكرة القدم، بالوقت الراهن لا يوجد أحد أفضل من محمد صلاح وهذا واضح وهو أفضل لاعب في العالم حاليًا".