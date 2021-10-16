وزير التموين: إيقاف بطاقة "السيسي" التموينية بالمنيا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أحد أفراد العائلة.





وأفاد بيان صحفي أنه فيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا، أكد وزير التموين على أنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي له وتم إلغاء البطاقة في حينه.





وأشار المصيلحي، أنه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.