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مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:30 م
بن شرقي
بن شرقي
علي خلاف

اقترب النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مغادرة القلعة البيضاء بعد نهاية عقده في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

ودخل مسؤولو النادي الأهلي مؤخرا في مفاوضات مع وكيل النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاستطلاع رأي اللاعب في الرحيل إلى القلعة الحمراء.

من جانبه أبلغ النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي وكيله بعدم وجود أزمة لديه فى اللعب بصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأخبر أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وكيله بأن يبلغ إدارة القلعة الحمراء خلال تواجده في المغرب بأنه لا يوجد لديه ما يمنع من الانتقال للأهلي ولكن اذا كان الراتب مغريا.

من الجدير بالذكر أن أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد طلب من مسؤولي القلعة البيضاء وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار مع تفعيله بعد التجديد مباشرة وهو ما رفضه مسؤولي النادي.

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