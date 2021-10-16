ننشر 3 مساعدات مالية يمكن الحصول عليها من التضامن

يضطر الكثيرون إلى اللجوء لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على مساعدات مالية شهرية، نتيجة التعرض لأي من الظروف الطارئة والمفاجآت، كالعجز أو وفاة رب الأسرة الذي لم يكن لديه تأمين.





وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة المصرية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخطوات الحصول عليها.





1- المساعدات الشهرية الضمانية

تعد الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري أكثر الفئات المستفيدة من مساعدات وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية، وتقدر قيمة تلك المساعدات بـ 323 جنيها، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية تقدر بـ 40 جنيها، وجاءت تفاصيلها كالتالي:





الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الشهرية الضمانية

ـ يجب أن يكون الراغب في الحصول على تلك المساعدات لا يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص، وألا يكون لديه معاش تأميني.





ـ أن تكون الأسرة الراغبة في الحصول على المساعدة المالية لديها أبناء يصل سنعم حتى 18 عاما.





- أن يكون سن المتقدمين لبرنامج «تكافل وكرامة» من المسنين تخطوا سن الـ 65 عاما، أو هؤلاء الذين لديهم عجز مزمن.





- يمكن للأيتام الذين ليس لديهم رعاية من الاب أو الأم الحصول على المعاش الشهري.