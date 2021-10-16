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ننشر 3 مساعدات مالية يمكن الحصول عليها من التضامن

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:22 م
مساعدات التضامن الاجتماعي
مساعدات التضامن الاجتماعي
يضطر الكثيرون إلى اللجوء لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على مساعدات مالية شهرية، نتيجة التعرض لأي من الظروف الطارئة والمفاجآت، كالعجز أو وفاة رب الأسرة الذي لم يكن لديه تأمين. 

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة المصرية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخطوات الحصول عليها.

1- المساعدات الشهرية الضمانية
تعد الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري أكثر الفئات المستفيدة من مساعدات وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية، وتقدر قيمة تلك المساعدات بـ 323 جنيها، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية تقدر بـ 40 جنيها، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الشهرية الضمانية
ـ يجب أن يكون الراغب في الحصول على تلك المساعدات لا يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص، وألا يكون لديه معاش تأميني.

ـ أن تكون الأسرة الراغبة في الحصول على المساعدة المالية لديها أبناء يصل سنعم حتى 18 عاما. 

- أن يكون سن المتقدمين لبرنامج «تكافل وكرامة» من المسنين تخطوا سن الـ 65 عاما، أو هؤلاء الذين لديهم عجز مزمن.

- يمكن للأيتام الذين ليس لديهم رعاية من الاب أو الأم الحصول على المعاش الشهري.

2- المساعدات الاستثنائية
تتيح وزارة التضامن الاجتماعي فرصة الحصول على مساعدات استثنائية للمواطنين المستوفيين للشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية

- يتم تقديم طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

- يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية بإلحاق وحضور أبنائهم فى المراحل التعليمية، والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية
- يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة لهيئة التأمينات التابع لها المواطن.

- ثم بعد ذلك يقوم باستيفاء البيانات بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن.

- مستندات إثبات درجة القرابة ومصدر الدخل.

- مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة.

3- مساعدات الكوارث والنكبات
في حالة حدوث أي من الكوارث أو النكبات التي تعرض المواطنين إلى فقدان منزله، توفر الوزارة مساعدات للمواطنين الذين يحدث لهم نكبات، وجاءت التفاصيل كالتالي:

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

- في حالة وفاة المواطن عند حدوث أي من الحوادث، يتم توفير شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- يتم استيفاء صورة من محضر الشرطة الذي يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على تعويض الكوارث والنكبات

- يتم عمل محضر معاينة من لجنة بالإدارة لحصر أوجه الإغاثة سواء ممتلكات أو إصابة أو وفاة.

- ثم بعد ذلك يتم إجراء البحث اللازم من الوحدة أو الإدارة الاجتماعية.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بإرسال الملف للمديرية لمراجعته واستخراج الشيكات اللازمة للتعويض المحدد.

الكلمات المفتاحية

المساعدات الشهرية الضمانية التضامن الاجتماعي

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