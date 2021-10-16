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متابعة مباراة الأهلي والحرس الوطني مباشرة بالفيديو في دوري أبطال إفريقيا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:30 م
الاهلي
الاهلي

يقدم الفجر الرياضي متابعة مباراة الأهلي والحرس الوطني مباشرة بالفيديو في دوري أبطال إفريقيا.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر على  ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي والتي تقام في الخامسة والنصف مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. 

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وحمزة علاء،  ورامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا.

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