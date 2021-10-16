عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

أكد السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، على أن فريقه حقق فوزًا هامًا أمام مضيفه واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من البريميرليج.





وقال صاحب الهدف الأول في المباراة :"لقد سيطرنا بقوة ولعبنا بشكل جيد وسريع جدًا وخلقنا عدة فرص وسجلنا خمسة أهداف جميلة بالنهاية واستحقينا الفوز تمامًا".





وأضاف :"نعرف كلاوديو رانييري جيدًا من وقته مع ليسترسيتي لكن كنا مركزين على أنفسنا وكيف يمكننا تقديم أداء صعب عليهم ولقد اظهرنا ذلك بعد العمل الجاد".





وتابع :"عندما وصلت إلى البريميرليج لم أكن اخطط لتسجيل 100 هدف بل أردت التسجيل وحسب لذا أشعر بالفخر لوصولي لمائة هدف بالدوري الممتاز".





وواصل :"صلاح واحد من أفضل اللاعبين بالعالم وأظهر ذلك اليوم، مشيرًا إلى أن هدفه ضد مانشستر سيتي أفضل من هدفه أمام واتفورد".





واختتم :"أنا سعيد لمحمد صلاح ولفيرمينيو ولكن سعيد أكثر للبرازيلي لأنه سجل هاتريك وعانى من وقت صعب وأنا سعيد جدًا له".



