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مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:35 م
مايان السيد
مايان السيد
إسراء عبدالفتاح
خطفت الفنانة الشابة مايان السيد الأنظار وذلك أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت مايا السيد بإطلالة ناعمة، حيث أرتدت فستان أصفر قصير، مع مكياج هادئ يليق بالفستان وسعر مسدول.

يذكر أنه، قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)
مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من الجونة (صور)

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