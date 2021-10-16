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دعاء حلمي: مهرجان الجونة مش عرض أزياء دا خلية نحل

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:37 م
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
إسراء عبدالفتاح
علقت الكاتبة دعاء حلمي على انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت دعاء حلمي، في منشورها: "مهرجان الجونه مش فساتين ده مش عرض أزياء.. اللي شوفته خلية نحل شغاله ندوات وفعاليات وجلسات نقاشية عن صناعة السينما وعروض افلام في عدد كبير من دور العر الموزعة على مدينة الجونة كلها يعني مواصلات وانتقالات بين الاماكن دي لكل اعداد الجمهور والصناع والصحفيين والمصورين بشبكة مواصلات كلها تابعه لإدارة المهرجان وتنظيمه وحفلات لشركات راعيه زي كونكريت واورانج
لدرجة إني مش ملاحقة أتابع نصها".

وأضافت:"منظمين بأعداد كبيره من الشباب والمساعدين والويترز والسائقين والعمال في عدد كبير من المواقع عشان يخدموا ما يقارب ال ١٥ الف ضيف حقيقي فعالية ثقافية وفنيه بكل ما تعني الكلمة، اختزال مجهود ضخم واستثمار سياحي وفني على أرقى مستوى لشوية فساتين سواء بشكل متعمد أو غير متعمد بسبب وسائل اعلام ما بتنقلش غير الاسبايسي عشان المشاهدات للأسف".

وتابعت:" مع تعمد لفت بعض الفنانين الأنظار بشكل يسيء لهم أولا وليس للمهرجان والفجاجة في اختيار لبسهم وكأنه كرنفال
تنكري".


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