انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

حالة الطقس نهارًا:



- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:





- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:





-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- فرص امطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.