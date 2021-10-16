Advertisements

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:12 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- فرص امطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد الجوية طقس الاحد درجات الحرارة حالة الطقس اخبار إصابة الشناوي

أخبار تهمك

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ يوم

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ 11 دقائق

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

منذ أقل من ساعة

فوز مركز شباب تلا وأشمون وفاقوس وكفر صقر في القسم الثالث

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

منذ ثلث ساعة

باكتساح واتفورد.. ليفربول يحصد أرقام بالجملة يُحلق بها في سماء البريميرليج

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا

الأرصاد.. انخفاض 7 درجات بحرارة الجو اليوم

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام الصيف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

05:12 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

05:51 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements