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زلاكة يقود بترول أسيوط لعبور كمين الأعلاميين بالقسم الثانيرج

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، فوزا هاما علي حساب فريق نادي الأعلاميين بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم، علي ملعب البترول، في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالقسم الثاني،
أحرز اهداف اللقاء اللاعب الغاني كوام ايبوا، واللاعب محمود زلاكة، في الشوط الثاني للمباراة.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الفريق الاسيوطي إلي النقطة الخامسة ويصعد للمركز الخامس في المجموعة، بينما يظل فريق الأعلاميين بدون نقاط ويتزيل ترتيب المجموعة.
وهو الفوز الأول للفريق البترولي في المجموعة، بعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين في المسابقة، امام الالومنيوم، وكيما أسوان

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