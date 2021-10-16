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فوز بلقاس ونبروه والخيارية بالقسم الثالث بالدقهلية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


إنتهت قبل قليل مواجهات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت 6 مباريات فى نفس التوقيت.

تمكن بلقاس من الحفاظ على الصدارة بعدما عاد بفوز ثمين خارج الديار أمام مياه الدقهلية بهدفين مقابل هدف فى مباراة توقفت لمدة تقترب من 13 دقيقة بسبب إعتراضات على حكام اللقاء ، بينما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مواجهة منية النصر و ضيفه بنى عبيد.

وفى مباراة مثيرة حسم التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثلها نتيجة لقاء شبان بدواى و ضيفه شربين بعدما تقدم شربين بهدفين نظيفين ثم سجل شبان بدواى ثلاثية قبل أن يعود شربين ويدرك التعادل ، وتغلب الخيارية على شباب الأمير بثلاثية نظيفة.

وواصل نبروه مطاردة الصدارة بعدما حقق فوزا صعبا على حساب مستضيفه السنبلاوين بهدف دون مقابل ، وتعادل ميجاسبورت بهدف لمثله أمام ضيفه منية سمنود.


ترتيب أندية المجموعة الثامنة عقب نهاية الجولة الثالثة:
1-بلقاس 9 نقاط
2-منية سمنود 7 نقاط
3-إتحاد نبروه 7 نقاط
4-شباب الخيارية 6 نقاط
5-ميجاسبورت 5 نقاط
6-منية النصر 4 نقاط
7-شبان بدواى 4 نقاط
8-شربين نقطتين
9-مياه الدقهلية نقطة واحدة
10-بنى عبيد نقطة واحدة
11-السنبلاوين نقطة واحدة
12-شباب الأمير نقطة واحدة

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