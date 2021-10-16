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دوري القسم الثالث.. الشرقية يفتتح الموسم بخسارة أمام أشمون

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمود غريب ويسري محمد


فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية في تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي أشمون، وذلك بعدما خسر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثاني.

دخل الكابتن خالد كمال المدير الفني للشرقية هذا اللقاء بالتشكيل الآتي :- :

حراسة المرمى: إسلام أحمد

خط الدفاع : علي محجوب، حسن ماريو، محمود الحسيني، محمد خيري.

خط الوسط: فرج كمال، عمر فتحي.

خط الوسط المهاجم : محمود فتحي، إسلام أبو العلا، حسام عادل.

خط الهجوم: الحسيني.

وجاء تشكيل أشمون بقيادة طارق عبد النبي مكون من أحمدسلامه، محمود عبد المنعم، شعبان مصطفى،محمد شعبان ، محمود البركى، محمود رجب ، زياد خالد، امين هلال، احمد محمد ، محمد عبد العزيز،  شعبان جمال.
 
جاء هدف اللقاء الوحيد في منتصف الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمد المشد بضربة رأس وقبل ختام اللقاء حصل الشرقية على ركلة جزاء سددها محمود فتحي تصدى لها احمد صالح ابو شنب حارس أشمون .
وبهذا الفوز تمكن نادي أشمون من اقتناص الثلاث نقاط الأولى له في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة، ويتصدر الترتيب، بينما تجمد رصيد الشرقية عند صفر من النقاط.

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