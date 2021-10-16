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دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريم مهرجان الجونة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:55 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
إسراء عبدالفتاح
حرصت الفنانة دينا الشربيني على تهنئة الفنان أحمد السقا بعد تكريمه أول أمس من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت دينا الشربيني صور تكريم أحمد السقا، وعلقت عليها: "قلب من ذهب وأعصاب من صلب أنا وملايين الأشخاص حول العالم أحبك، أنظر إليك وأتعلم منك كل يوم.

وتابعت:"مبروك لهذه الجائزة عن جدارة. سوف نتعلم إلى الأبد من أخلاقيات عملك وستظل إلى الأبد أيقونة للسينما المصرية.
لسنوات عديدة من النجاح".

يذكر أنه، قد أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريم مهرجان الجونة
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريم مهرجان الجونة

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