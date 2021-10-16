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أزهري يظهر بحلاوة المولد على الهواء ردا على فتاوى التحريم (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:25 م
الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
رقية جمال
رد الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، على فتاوى تحريم تناول حلوى المولد في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وظهر "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، على الهواء بحلوى المولد النبوي الشريف، موضحًا أنه أثناء دخوله الاستديو وجد الإعلامية سناء منصور، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" أمامها حلوى المولد النبوي، ودعته لتناولها، فقرر الظهور بها على الهواء لإسعاد أبناءنا.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان بسام دائم البشر، معقبًا: "مش عارف الناس اللي منكدة على نفسنا وعايزة تنكد علينا، إحنا في غاية السعادة والفرح والبهجة والسرور برسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وسوف نحتفل بمولده كل يوم طوال شهر ربيع الأول".

الكلمات المفتاحية

ذكرى المولد النبوي حلاوة المولد الشيخ رمضان عبد المعز اخبار مصر

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