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أليجري يتجاهل مورينيو قبل موقعة يوفنتوس وروما

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن كامل تركيزه ينصب على ضرورة الدفع بيوفنتوس نحو مقدمة الترتيب وليس على المنافسة بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، قبل المواجهة مع روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد

وفي السابق وقعت بعض الخلافات بين مورينيو وأليغري خلال عملهما في مجال التدريب، إذ سبق لأليغري أن وصف مورينيو بأنه مثير للشفقة في تصريحات للتلفزيون الإيطالي في 2011، بينما وجه مورينيو أذنيه نحو جمهور يوفنتوس بعد فوز فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي على النادي الإيطالي في مباراة بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر 2018.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي قبل المواجهة: مورينيو مدرب فاز بالكثير من الألقاب وأنا أحترمه، وعادة ما يقوم بأمور مثل تصرفه في ملعب مانشستر يونايتد قبل بضعة أعوام.

وأضاف أليغري: هذه ليست مباراة بيني وبين مورينيو وأنا سعيد بعودة مدرب كبير مثله إلى إيطاليا فهو يضيف قيمة لروما وللدوري الإيطالي، وخلال المباراة سيسعى كل فريق لحصد النقاط من أجل التقدم في قائمة فرق البطولة.

وبدأ يوفنتوس الموسم الحالي بأداء ونتائج دون المستوى قبل أن يفوز بآخر ثلاث مباريات في الدوري ويتقدم للمركز السابع بفارق أربع نقاط عن روما صاحب المركز الرابع.

وأردف أليغري قائل: مورينيو منح روما شخصية وهو يتقدم علينا ونحن نحتاج للحصول على نقاط وعدم التفريط في أي نقاط في سبع مباريات مقبلة مثلا حتى لا نبتعد عن مقدمة الترتيب.

وأشار أليغري إلى أن غياب المهاجم باولو ديبالا سيستمر لسبعة أو 10 أيام قادمة بسبب الإصابة بينما عاد ألفارو موراتا للتدريبات لكن مشاركته تظل غير مؤكدة.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مورينيو روما أليجري

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