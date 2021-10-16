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الالومنيوم يسقط في فخ التعادل مع ديروط

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


سقط فريق الالومنيوم في فخ التعادل بهدف لكل فريق امام فريق ديروط في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأول ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

استطاع الالومنيوم إحراز هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق مؤمن عبد ربه ثم أدرك فريق ديروط التعادل عن طريق لاعبه محمد عادل.

وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء من مصطفى عفرتو لاعب الالومنيوم في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الالومنيوم عند 5 نقاط يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى،بينما يحصد ديروط أول نقطة له هذا الموسم على حساب الالومنيوم يحتل بها المركز الرابع عشر.

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