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نتائج الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دوري القسم الثالث

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


انطلقت اليوم السبت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دوري القسم الثالث، والتي شهدت بداية قوية من فرق المجموعة.

واسفرت نتائج الجولة عن تعادل فريق التحرير بأسوان أمام نظيره فريق نادي الأقصر بهدفين لكل فريق.

بينما نجح فريق نادي النصر للتعدين في تحقيق فوز هام في بداية المسابقة على نادي شبان مسلمين إسنا بثنائية نظيفة.


وحقق فريق نادي الشعب بقوص فوز كبير على شباب الزهراء بثلاثية مقابل هدف والتي جمعت بينهما اليوم بملعب الأول.


وفاز فريق مركز شباب إدفو عل. ابو الريش بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب إدفو.

وحقق فريق نادي قوص فوز كبير خارج ملعبه على مركز شباب القرنة برباعية مقابل هدف

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