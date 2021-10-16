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عاجل.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة نجمي الفريق

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:34 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابتي إسلام عيسى ومحمود وادي لاعبي الفريق في مباراة عزام التنزاني بدار السلام والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المنيري للمركز الإعلامي أن إسلام عيسى تعرض لجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام، وعلى الفور جرى التدخل الطبي السريع من خلال تثبيت الشرخ وخياطة مكان الجرح بغرزتين، مشيرا إلى أن اللاعب سيجري بعد عودة بعد بيراميدز للقاهرة أشعة مقطعية لمعرفة كافة تفاصيل الإصابة، وعمل قناع طبي لحماية وجه اللاعب من الالتحامات في الفترة المقبلة.

وأشار المنيري إلى أن محمود وادي مهاجم الفريق تعرض لإصابة هو الآخر وجرى استبداله بعد نزوله عبارة عن جرح طولي وقطعي في الجفن السفلي للعين، وتم تثبيته بالشرائط الداعمة اللاصقة، موضحا أنه سيجري بعض الفحوصات الطبية مع أحد أطباء الرمد بعد عودة البعثة للقاهرة خلال الساعات المقبلة. 

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره عزام في مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم ٢٣ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

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