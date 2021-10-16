Advertisements

فوز مصر للتأمين والبلاستيك والعبور والشرطة بالقسم الثالث

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
شهدت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن
فوز فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى وكمال أمين على فريق شباب بطا بقيادة محمد عابدين بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سعد هدفين وعكشه هدف
فوز فريق البلاستيك بقيادة أحمد فكرى الصغير على فريق القومي بقيادة محمد فصيح بهدف نظيف سجله مصطفى شفيق
فوز فريق العبور بقيادة عمرو الدالى على فريق الشمس بقيادة أحمد عيد عبدالملك بهدف دون رد سجله اسلام مجدى .
فوز فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر على فريق شبين القناطر بقيادة محمد شعرواى بثلاثية نظيفة.
فوز فريق طوخ بقيادة محمد خطاب على فريق أسكو بقيادة ياسر محمدى بهدف دون رد.
فوز فريق المرج بقيادة على سليمان علي فريق
الاميرية بقيادة خالد سعد بثلاثية مقابل هدف
تعادل فريق الغابه بقيادة مصطفى مارين مع فريق الماظة بقيادة محمد صلاح بهدف لمثله
تقدم رمزى تيكة للغابه وتعادل جلال محمد من ركلة جزاء
وحصل فريق التربية والتعليم على راحه هذا الأسبوع
ترتيب المجموعة
1- العبور 7 نقاط
2- طوخ 7 نقاط
3- اتحاد الشرطة 6 نقاط
4- شبين القناطر 6 نقاط
5- مصر للتأمين 5 نقاط
6- البلاستيك 5 نقاط
7- أسكو 4 نقاط
8- الماظة 4 نقاط
9- التربية والتعليم 3 نقاط
10- المرج 3 نقاط
11- الأميرية 3 نقاط
12- شباب بطا 3 نقاط
13- الشمس نقطة
14- الغابه نقطة
15- القومي بدون نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

منذ 17 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ يوم

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ 8 دقائق

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

باكتساح واتفورد.. ليفربول يحصد أرقام بالجملة يُحلق بها في سماء البريميرليج

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

منذ أقل من ساعة

فوز مركز شباب تلا وأشمون وفاقوس وكفر صقر في القسم الثالث

منذ ساعة و نصف

تقييم تاريخي لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الأنجليزي برقم قياسي جديد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:12 م

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

06:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

03:30 م

عاجل.. معلول يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الحرس الوطني (فيديو)

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements