فوز مصر للتأمين والبلاستيك والعبور والشرطة بالقسم الثالث

شهدت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن

فوز فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى وكمال أمين على فريق شباب بطا بقيادة محمد عابدين بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سعد هدفين وعكشه هدف

فوز فريق البلاستيك بقيادة أحمد فكرى الصغير على فريق القومي بقيادة محمد فصيح بهدف نظيف سجله مصطفى شفيق

فوز فريق العبور بقيادة عمرو الدالى على فريق الشمس بقيادة أحمد عيد عبدالملك بهدف دون رد سجله اسلام مجدى .

فوز فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر على فريق شبين القناطر بقيادة محمد شعرواى بثلاثية نظيفة.

فوز فريق طوخ بقيادة محمد خطاب على فريق أسكو بقيادة ياسر محمدى بهدف دون رد.

فوز فريق المرج بقيادة على سليمان علي فريق

الاميرية بقيادة خالد سعد بثلاثية مقابل هدف

تعادل فريق الغابه بقيادة مصطفى مارين مع فريق الماظة بقيادة محمد صلاح بهدف لمثله

تقدم رمزى تيكة للغابه وتعادل جلال محمد من ركلة جزاء

وحصل فريق التربية والتعليم على راحه هذا الأسبوع

ترتيب المجموعة

1- العبور 7 نقاط

2- طوخ 7 نقاط

3- اتحاد الشرطة 6 نقاط

4- شبين القناطر 6 نقاط

5- مصر للتأمين 5 نقاط

6- البلاستيك 5 نقاط

7- أسكو 4 نقاط

8- الماظة 4 نقاط

9- التربية والتعليم 3 نقاط

10- المرج 3 نقاط

11- الأميرية 3 نقاط

12- شباب بطا 3 نقاط

13- الشمس نقطة

14- الغابه نقطة

15- القومي بدون نقاط