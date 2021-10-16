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مركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج يختتم فاعليات مشاركته بمعرض تراثنا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:38 م
ارشيفيه
ارشيفيه
أيمن الجرادي


اختتمت فاعليات معرض تراثنا للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، والمشارك به مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، ونظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، وذلك علي مدار ٧ ايام، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة ان معرض تراثنا كان بمثابة نافذة تسويقية مجانية لجميع المنتجات التراثية التى يقدمها العارضين، والتي تبرز الملامح التراثية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية، وتعبر عن عمق وتفرد الحضارة المصرية، لافتًا إلي أهمية هذا المعرض في تسويق منتجات مشروعات الشباب، وفتح أسواق لها في الداخل والخارج.


وأكدت الدكتورة ريهام محمد علي مدير المركز أن الإقبال علي الجناح الخاص بالجامعة بمعرض تراثنا شهد تزايدًا على الشراء فاق جميع التوقعات، وحقق مبيعات جيدة خلال أيام المعرض، وذلك نتيجة لجودة المعروضات وأسعارها التنافسية، مشيرة الي ان المعروضات التي تضمنها جناح الجامعة بالمعرض شمل ٥٣٥ قطعة متنوعة مابين منتجات يدوية وفنية والتي تتميز بها محافظة سوهاج، مثل مشغولات الكورشيه، الشنط والحقائب، قطع فنية بخامة الريزن، مشغولات الحلي بخامات الأحجار والخرز، الي جانب مفروشات اخميم وتطريز بالتلي ومنتجات الجلود.

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