حوار.. نانسي القاضي تكشف سر تمسكها بالترشح لمجلس إدارة الإسماعيلى

كشفت الإعلامية نانسي القاضي في حوار خاص عن خطتها المقبلة بعد الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.





وجاء الحوار كالآتي :

لماذا فكرتي في الترشح لعضوية مجلس الإسماعيلي ؟





لأنه شرف لأي حد انه يترشح للنادي الإسماعيلي العظيم كما أنني صممت أن أكون أول فتاة تكون بداخل مجلس إدارة الدراويش تحت السن كما أنني نشأت داخل قلعة الدراويش وعشقت نجومه بالإضافة الى أنه النادي الذي اشجعه منذ الطفولة وهذا هو وقت رد الجميل للنادي الذي ساهم في صناع اسمي من خلال مجال الإعلام .





ما هي الاضافة التي ستقدميها للنادي الإسماعيلي ؟





أتمنى أن أحجز مقعد للمرأة داخل مجلس إدارة الإسماعيلي مما يساهم في تشجيع البنات على القدوم على هذه الخطوة في أي انتخابات مقبلة بالدراويش كما أنني أحلم بأن أجعل للإسماعيلي منصات إعلامية كبرى لأنه ليس أقل من الأهلي والزمالك حيث أنني أرى أنه مظلوم إعلامياً بالإضافة الى أنني اود أن أعمل على تكوين فريق كرة قدم نسائية للنادي حيث لم يقم أحد بهذا من قبل داخل قلعة الدراويش كما أنني أمنى أن يخرج من النادي أبطال مثل سارة سمير بنت محافظة الإسماعيلية كما أنني أحب أن أشرف على ملف مئوية النادي الإسماعيلي المقرر لها 2024 لظهوره للجماهير في أزهى صورة





ماهي طموحاتك داخل مجلس الإسماعيلي ؟





اعتقد ان من أهم طموحاتي أن استفيد من الخبرات التي ستتواجد بداخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حيث أنني عضو تحت السن ليس لديه خبرات سابقة في هذا المجال كما أنني أحلم بأن يعود فريق الإسماعيلي لمنصات التتويج واحراز البطولات وأتمنى أن اشعر بدوري داخل مجلس الإدارة ولا أكون كضيف شرف





ما هو الملف الذي يحتاج الى تطوير من وجهة نظرك ؟





سأهتم بتطوير المنظومة الإعلامية داخل النادي الإسماعيلي حيث لابد أن تكون محترفة مثل الأندية الكبرى بمصر وافريقيا كما انني سأحارب من أجل أن يتم تكوين فريق للكرة النسائية وسأهتم بالألعاب الأخرى حتى أن يكون هناك أبطال أولمبيين لمصر من خلال الدراويش





من الذي شجعك على أن تخوضي الانتخابات؟





لا أحد حيث انني اتخذت القرار بمشيئة الله نظراً لأن هذا طموحي منذ فترة وأخذت القرار بدون تفكير أو أي قلق كما انني أثق في الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي واختياراتها كما أن الشارع الإسماعيلاوي يدرك من الذي يصلح لهذه المرحلة التي تتطلب مزيداً من الجهد كما أن دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة والإشادة بدورها كان وراء قراري بخوض المعركة الانتخابية كما أن والدتي شجعتني على اتخاذ القرار





هل ستتحملي صعوبات اللعبة الانتخابية؟





اعتقد ان ردود الفعل التي فوجئت بها من خلال الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي حتى الآن تجعلني أكون قادرة وقوية في خوض هذه المعركة الانتخابية كما انني أؤكد ان جميع المنافسين يتمتعوا بالاحترام والشفافية وستكون منافسة شريفة من أجل خدمة قلعة الدراويش





ماذا ينقص الإسماعيلي كي يعود لعصر الانتصارات؟

اعتقد ان اهم ما ينقص نادي الإسماعيلي هو الاستقرار الفني والإداري بالإضافة الى الإمكانيات والاهتمام بقطاعات الناشئين حيث انه يفرز العديد من النجوم للمنتخبات الوطنية





كيف ستواجهي الأزمة المالية في النادي الإسماعيلي ؟

اعتقد أن انشاء شركة لكرة القدم تدير الملف بالكامل مثل أندية الصفوة في العالم حيث أن هذا سوف يجلب للنادي الإسماعيلي استثمارات كثيرة نظراً للجماهيرية التي يتمتع بها الدراويش





ما هو وعدك لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي ؟





أوعد الأعضاء بأنني لم أدخر أي جهد أو وقت من أجل خدمة النادي الإسماعيلي كما أنني احتاج الى دعمهم الفترة المقبلة وسعدت جداً بردود أفعالهم تجاهي خلال الأيام الماضية كما أنني أعدهم بعودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات حيث أنه سلاح أساسي في انتصارات الدراويش





ما هي الخدمات التي من الممكن تطويرها داخل النادي الإسماعيلي ؟

اعتقد هناك بعض المحال على سور النادي الإسماعيلي نستطيع تطويرها من أجل اراحة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي كما انني احلم ببناء صالات للألعاب الأخرى





كيف تستطيعي المساهمة في تكوين فريق كرة قدم قوي ؟

اعتقد ان لابد من تكوين لجنة فنية قوية واستحضار جهاز فني مميز وتكوين لجنة تعاقدات محترفة وعودة الكشافين كما كان في الماضي لاكتشاف لاعبين مميزين من دوري القسم الثاني وإنشاء أكاديميات باسم النادي الإسماعيلي ولابد أن يكون هناك ترابط بين جميع اللجان والأجهزة الفنية وقطاعات الناشئين حتى نستطيع أن نكون فريق كرة يكون قادر على حصد البطولات





ما هو اول قرار ستصدريه حال فوزك بمقعد في مجلس الإسماعيلي ؟

اعتقد أن أول قرار سيكون هناك تغيير شامل في المنظومة الإعلامية وتطويرها لتعمل بشكل محترف بالإضافة الى تكريم رموز النادي الإسماعيلي على مر العصور عن طريق إطلاق أسمائهم على كل شبر داخل النادي الإسماعيلي أمثال حسني عبد ربه ومحمد حمص وعدد كبير آخر





هل هناك امل في عودة الإسماعيلي للمنافسة على البطولات القارية ؟

أعتقد أن عودة جماهير النادي الإسماعيلي للملعب ستكون مؤثرة جداً في عودة الفريق للمنافسة على البطولات حيث أنه اللاعب رقم واحد للدراويش كما أن لابد من مواجهة الأزمات التي تواجه النادي من ناحية دفع مستحقات اللاعبين وتسديد مديونية اتحاد الكرة وانهاء بعض القضايا التي تناقش داخل الاتحاد الدولي "فيفا"





متى يصبح الإسماعيلي نادي محترف ؟

اعتقد أن لابد من توافر إدارة محترفة لدى الكرة المصرية بشكل عام حيث أن الموضوع أكبر من الدراويش بكثير حيث اننا نحتاج تغيير شامل في منظومة الرياضة المصرية





هل هناك خطوات بحيث أن النادي الإسماعيلي يخوض كل مبارياته على ملعبه ؟

اعتقد ان عودة جماهير النادي الإسماعيلي للمدرج ستساهم في ان نرى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ملعب الدراويش من جديد ولكنها في الآخر قرارات أمنية ولابد أن نمتثل لتطبيقها





هل من الممكن أن نجد للإسماعيلي فروع أخرى ؟

اعتقد أن سيكون هناك تطوير للنادي الإسماعيلي بشكل عام وسنقوم بإنشاء أكادميات في جميع المحافظات تستطيع أن تمدنا بمواهب شابة تصلح أن ترتدي قميص الفريق.