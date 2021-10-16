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حرب أهلية تستعر داخل تنظيم الإخوان (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
وكالات
 تتصاعد الخلافات داخل تنظيم الإخوان، بعد قرار محمود حسين، الأمين العام السابق ومجموعته في إسطنبول، عزل إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد، وتبادل الاتهامات بين جبهتي إسطنبول ولندن.
 
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن سيناريو الأزمة تطور سريعا بين الجبهتين خلال الأيام الماضية، فبعد أن جمد منير عضوية مجموعة محمود حسين قررت "المجموعة" إقالة منير من منصب القائم بأعمال المرشد، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 ويقول اللمراقبون، إن ما يحدث انشقاق بين قيادات التنظيم، ووصفوا الصراع بأنه "صراع على النفوذ" من أجل "المصالح والأموال" بعد انهيار التنظيم في العديد من الدول.
 
وأكد المراقبون أن "حرب الأجنحة" داخل الإخوان تؤكد أن التنظيم في "انكشاف كامل" سياسيا وأخلاقيا بدأ منذ تجربة الحكم في مصر حتى خروجهم منه في 2013، حيث تحول التنظيم إلى "دولاب مصالح"، خاصةً مع هجرة قياداته إلى تركيا وبعض الدول. 

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خلافات داخل تنظيم الأخوان تنظيم الأخوان

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