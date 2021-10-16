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النيابة: سائق "توك توك" أحدث كسر بسور كوبري الساحل وفر هاربا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:48 م
النائب العام
النائب العام
مـروة هيـكل
قالت النيابة العامة، إنه علي إثر بلاغ تلقته بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل في القاهرة، كشفت معاينة فرق البحث التابعين لها وكذلك فرق الإنقاذ النهري عدم صحة سقوط الحافلة وكذب البلاغ.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءً منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.

يذكر أن النيابة العامة، بلاغًا يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامنًا مع وروده رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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