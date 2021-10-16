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حفر "آبار شاطئية" وتوصيل مياه بقريتي الشعانية والبطحة بنجع حمادي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
بسام عبدالحميد
تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمركز نجع حمادي التي تنفذها مؤسسة سقيا الماء، رافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومصطفى عبده ريحان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سقيا الماء، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تفقد أعمال حفر بئرين من الآبار الشاطئية (RBF) بموقع محطة مياه الشعانية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لحل مشكله ضعف المياه في قريتي حمرا دوم وأبو حزام بتكلفة تقدر بحوالي ٦٠٠ ألف جنيه.


كما تم تفقد أعمال تركيب وصلات المياه المنزلية بقرية البطحة، حيث تم تركيب ٢٥ وصلة مياه للمنازل المحرومة من المياه العذبة على أطراف القرية.
 
وأوضح نائب محافظ قنا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة سقيا الماء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لحفر ٢٨ بئر مياه للقضاء على مشكلة ضعف المياه في مناطق نهايات الشبكات، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
يذكر أن مؤسسة سقيا الماء ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات ذات البعد الاجتماعي في عدد من مراكز المحافظة منها؛ محطة مياه الهنات بمركز دشنا بطاقة ٦٠ لتر ث تخدم أكثر من ١٤ نجع بقرى السمطا وأبودياب، وتركيب أكثر من ٥٠٠ وصلة مياه بمراكز فرشوط وقوص والوقف ونجع حمادي، وتوصيل أكثر من ١٠ كيلو خطوط مياه رئيسية بقرى الخرانقة وخزام بمركز قوص وقرية الحصري بمركز الوقف ونجع الشيخ العريان بمركز نجع حمادي.


كما تم تنفيذ قافلة مساعدات وتمويل أجهزة العرائس بقيمة مليون جنيه، وتوزيع ٢٠ ألف شنطة غذائية خلال شهر رمضان الماضي للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية، فضلا عن عمل ألف وصلة منزلية على مستوي المحافظة، وجاري الانتهاء من ألف وصلة أخري بنهاية العام الجاري، كما يجرى إنشاء محطة نقالي تنقيه ومعالجة بطاقة ٣٠لتر ث بقرية كرم عمران بتكلفه ١٠ مليون جنيه.

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وصلة مياه مياه الشرب مصر

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